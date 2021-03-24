Берлин, , 03:20 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приостановил работу в Бразилии из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает телеканал Globo.

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«Наше совместное с профсоюзом металлургов намерение состоит в том, чтобы внести вклад в сокращение перемещения людей в этот критический для страны момент», — говорится в официальном заявлении Mercedes-Benz.

Уточняется, что приостановлены будут заводы в штатах Сан-Паулу и Минас-Жерайс. При этом автоконцерн намерен решить и проблему с поставками запчастей и комплектующих для сборки продукции. Отмечается, что административный персонал Mercedes-Benz продолжит работать в дистанционном режиме.

Ранее работу своих заводов в Бразилии приостановила другая немецкая компания Volkswagen из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также приостановку работы предприятий рассматривают компании Scania и Toyota.