Москва, 24 марта, 2021, 03:16 — ИА Регнум. На открытый конкурс, проведенный ОАО «РЖД», единственным акционером которого является государство, была подана единственная подходящая заявка. Многомиллиардный контракт будет предложен компании из Свердловской области, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM РЖД

«В связи с тем, что единственный участник ООО «ПМХ «Тагильская сталь» — участник №1 допущен к участию в открытом конкурсе №68/ОКЭ-ЦДЗС/21, в соответствии с пунктом 3.8.2 конкурсной документации согласовать заключение договора на поставку элементов рельсовых скрепления с единственным участником по цене, согласованной в установленном ОАО «РЖД» порядке, но не выше цены, указанной в заявке ООО «ПМХ «Тагильская сталь» — участника №1», — отмечается в протоколе.

Итоговая стоимость сделки пока неизвестна. Контракт на сайте госзакупок ещё не размещён. Между тем тендер на поставку элементов рельсовых скреплений прошёл с начальной ценой 8 194 467 756,62 рубля (включая НДС). Поставку должны осуществить до 29 мая 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания, принявшая участие в дорогостоящем тендере, учреждена в ноябре 2010 года и базируется в Свердловской области. Фирма принадлежит директору — Евгению Устюжанинову (крупному уральскому бизнесмену). Уставный капитал — 100 млн рублей. Специализируется общество на оптовой торговле металлами в первичных формах. По открытым данным, ООО было поставщиком по свыше 30 госконтрактам на общую сумму более 7,4 млрд рублей.

Напомним, ранее подконтрольная «РЖД» «Федеральная пассажирская компания» не смогла определить поставщика на ремонт оборудования, так как на тендер с начальной ценой более 14 млрд рублей не было подано ни одной заявки.