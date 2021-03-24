Денвер, США, , 03:13 — REGNUM Государственные флаги США будут приспущены в течение 10 дней в американском штате Колорадо в память о десяти жертвах стрельбы в городе Боулдер. Об этом объявил губернатор региона Джаред Полис 23 марта в эфире телеканала CNN.

Глава штата подчеркнул, что готов пообщаться с родственниками погибших, если они захотят встретиться. Полис отменил, что в связи со случившимся ему выразил соболезнования президент страны Джо Байден. Кроме того, американский лидер заявил о своей поддержке жителям региона.

Губернатор Колорадо добавил, что в стране назрела необходимость проведения дискуссии по вопросу запрета штурмового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что он собирается добиваться запрета на торговлю штурмовым оружием в США.

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