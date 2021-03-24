Пекин, , 03:09 — REGNUM Китайский онлайн-рынок персонального страхования обеспечил устойчивый рост в 2020 году, причем премии выросли на 13,6% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Страховой ассоциации Китая, в прошлом году премии в сфере персонального онлайн-страхования достигли 211,08 млрд юаней (около $32,54 млрд). В частности, в сфере медицинского страхования наблюдался самый быстрый рост премий, достигший отметки 58,8% относительно 2019 года. Премии достигли 37,48 млрд юаней.

По данным ассоциации, премии по аннуитетному страхованию выросли на 38,8%, а по страхованию жизни — на 3,2% относительно 2019 года.