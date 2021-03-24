Пекин, , 03:05 — REGNUM Доходы от гербового сбора в Китае выросли в первые два месяца 2021 года на фоне активных операций на рынке капитала страны, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства финансов КНР, в период с января по февраль доходы от гербового сбора выросли на 65,5% в годовом исчислении до 100,4 млрд юаней (около $15,42 млрд). В частности, доходы от гербового сбора на биржевую торговлю взлетели на 90,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 66,5 млрд юаней.

По данным министерства, бюджетные доходы Китая выросли на 18,7% в годовом исчислении до 4,18 трлн юаней за первые два месяца, восстановившись после снижения на 3,9%, зарегистрированного в прошлом году.