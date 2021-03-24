Рим, , 03:04 — REGNUM В Италии не склонны к предубеждениям относительно тех или иных вакцин от коронавируса — это же касается российского препарата «Спутник V», заявил 23 марта итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.

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Ключевым условием для одобрения российской вакцины в Италии он назвал положительное решение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

«Если ЕМА скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина», — сказал Сперанца.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если такое решение не будет принято на уровне Евросоюза.

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