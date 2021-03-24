Пекин, , 03:01 — REGNUM Добыча необогащенного угля в Китае выросла на 25% в годовом исчислении до 620 млн тонн за первые два месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Добыча угля за первые два месяца года выросла на 17,1% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года, а среднегодовой рост составил 8,2% за последние два года, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

По данным бюро, за первые два месяца текущего года страна импортировала 41,13 млн тонн угля, что на 39,5% меньше, чем годом ранее.