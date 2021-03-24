Пекин, , 02:54 — REGNUM Добыча сырой нефти в Китае выросла на 0,4% в годовом исчислении до 32,08 млн тонн за первые два месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, объем добычи нефти в период с января по февраль вырос на 4,1% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года, а среднегодовой рост составил 2% за последние два года.

Будучи одним из крупнейших в мире покупателей нефти, Китай импортировал в отчетный период 89,57 млн тонн сырой нефти, что на 4,1% больше, чем годом ранее.

По данным бюро, в период с января по февраль было переработано около 114,24 млн тонн сырой нефти, что на 15% больше в годовом исчислении и на 10,6% больше, чем два года назад.

Добыча сырой нефти в Китае выросла на 1,6% в годовом исчислении до 195 млн тонн в 2020 году, а импорт за весь год вырос на 7,3%.