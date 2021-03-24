Бразилиа, , 02:53 — REGNUM Иск президента Бразилии Жаира Болсонару, потребовавшего отменить карантинные ограничения, действующие в ряде бразильских регионов из-за ситуации с коронавирусом, отклонен Федеральным верховным судом страны. Об этом 23 марта сообщается на сайте судебного органа.

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Речь идет о решении властей штатов Баия и Риу-Гранди-ду-Сул, а также на территории столичного округа, в которых введен комендантский час из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Болсонару считает, что подобные меры могут применяться только при объявлении осадного положения и только по его решению при согласии бразильского парламента.

В суде пояснили, что заявление президента отклонено, поскольку у главы государства нет полномочий, чтобы подписывать обращения, составленные от имени правительства республики. Согласно конституции Бразилии, такое право есть только у главного государственного адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Бразилии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 82 493 и составило 12 130 019.

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