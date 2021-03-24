Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Поведение властей Северной Кореи не изменилось за прошедшие годы, заявил президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами в штате Огайо.

«Мы усвоили, что по большей части ничего не изменилось», — заявил он.

Ранее представитель Белого дома заявил, что новые пуски ракет со стороны КНДР являются «нормальной» военной деятельности. При этом газета The Washington Post заявила, что Северная Корея якобы провела тестовые пуски ракет малой дальности. Северокорейская пресса об испытаниях оружия не сообщала, что якобы привело в замешательство должностных лиц в США и Южной Корее.