Париж, , 02:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон 23 марта во время интервью для France 5 заявил, что будут «попытки вмешательства» Турции в предстоящие президентские выборы во Франции в 2022 году.

«Очевидно. Будут попытки вмешательства на следующих выборах. Об этом пишут, и угрозы не завуалированы».

«Нужен диалог с Турцией, нужно сделать все, чтобы она не отвернулась от Европы и не пошла дальше к религиозному экстремизму или негативному для нас геополитическому выбору».

Реджепа Тайипа] Эрдогана вновь вступить в отношения. Я хочу верить, что это возможно … но я думаю, что мы не можем возобновить [отношения], когда есть неясности. Я не хочу возобновлять спокойные отношения, если остаются такие маневры, а они продолжаются». Эммануэль Макрон «С начала года я отметил готовность [президента Турциивновь вступить в отношения. Я хочу верить, что это возможно … но я думаю, что мы не можем возобновить [отношения], когда есть неясности. Я не хочу возобновлять спокойные отношения, если остаются такие маневры, а они продолжаются».

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса Французского института общественного мнения большинство респондентов готово отдать голос на президентских выборах 2022 года за Марин Ле Пен.