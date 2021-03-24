Пекин, , 02:51 — REGNUM За первые два месяца текущего года в Китае наблюдался устойчивый рост добычи природного газа, если верить официальным данным, сообщает агентство Синьхуа.

Добыча природного газа в стране выросла на 13,5% в годовом исчислении до 34,8 млрд кубометров в период с января по февраль, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

Этот показатель был на 22,5% выше по сравнению с уровнем за аналогичным периодом 2019 года, а среднегодовой рост составил 10,7% за последние два года. Среднесуточная добыча составила 590 млн кубометров, что на 10 млн кубометров меньше, чем в декабре прошлого года.

Импорт природного газа в страну за первые два месяца вырос на 17,4% в годовом исчислении до 20,8 млн тонн, утверждают данные Национального бюро статистики.