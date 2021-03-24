Москва, , 02:50 — REGNUM Освободить руководителей советов многоквартирных домов от уплаты страховых взносов в социальные фонды предложил заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Илья Ножечкин. Об этом 24 марта пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что вознаграждения старшим по домам, которые в большинстве случаев являются пенсионерами, переводит их в разряд работающих пенсионеров, что фактически лишает их права на индексацию пенсии. Такое положение дел, считает автор инициативы, лишает пожилых граждан стимула заниматься общественно-полезным делом.

Кроме того, в ряде случаев управляющие компании выплачивают старшим по домам «зарплаты в конвертах» в качестве компенсации, что является недопустимым и требует исправления.

«Это нелегальная зарплата, что просто некрасиво. Поэтому мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы всё было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — прокомментировал инициативу куратор инициативы в палате регионов, первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Внести необходимые изменения в законодательство он предложил после проведения в России «круглых столов» и проработки вопроса на местах.

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