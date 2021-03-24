Пекин, , 02:47 — REGNUM Вторичный рынок автомобилей Китая в 2020 году оценивался более чем в 1 трлн юаней (около $153,61 млрд), сообщили в Министерстве торговли КНР (MOC), передает агентство Синьхуа

Вторичный рынок автомобилей страны, который включает в себя сделки и услуги после продажи автомобилей, зарегистрировал устойчивое восстановление в прошлом году на фоне крепких экономических показателей, сообщили в министерстве.

Доходы от переоборудования автомобилей и переработки автомобильного лома стабильно росли, в то время как отрасли, связанные с каршерингом и зарядкой электромобилей, быстро расширялись. Сделки с подержанными автомобилями также восстановились после сбоев, вызванных вспышкой COVID-19.

По данным Всекитайской федерации промышленности и торговли, объем рынка переоборудования автомобилей в 2020 году достиг 65,2 млрд юаней, что на 7,1% больше, чем год назад.

В прошлом году Китай переработал почти 2,4 млн единиц автомобильного лома, что на 4,5% больше, чем годом ранее.

По данным Китайской ассоциации автомобильных дилеров, в 2020 году было продано около 14,34 млн подержанных автомобилей, что на 3,9% меньше, чем в первом полугодии годом ранее. Падение сократилось на 15,7 процентных пункта.

Стоимость указанных сделок с подержанными автомобилями составила 888,84 млрд юаней в 2020 году, снизившись на 5% в годовом исчислении, что на 16,7 процентных пункта ниже по сравнению с падением, наблюдавшимся в первом полугодии.