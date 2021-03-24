Санья, Китай, , 02:40 — REGNUM Конференция, посвященная семеноводству и селекции озимых культур, стартовала 20 марта в городе Санья южно-китайской провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа

Китайский конгресс семеноводов 2021 года и Сельскохозяйственный форум Кремниевой долины Наньфань состоят из основного форума и 12 вспомогательнщых, охватывающих такие области, как рис, кукуруза, овощи, водные продукты, цифровизация и интеллектуальная собственность в семеноводческой промышленности.

В пятидневном мероприятии примут участие более 20 китайских академиков, а с речами выступят более 100 экспертов из страны и из-за рубежа.

На пяти площадках конференции были представлены сорта сельскохозяйственных культур, включая рис, кукурузу, сою и хлопок, пригодных для выращивания в Санье и соседних уездах Ледун и Линшуй.

Ранее конференция уже дважды проходила в Пекине в 2018 и 2019 годах. В Санье мероприятие впервые проводится в Санье.