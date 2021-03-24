Пекин, , 02:35 — REGNUM Почтовая отрасль Китая сообщила о значительном ежегодном росте доходов бизнеса за первые два месяца 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Выручка сектора в период с января по февраль достигла 187,38 млрд юаней (около $28,78 млрд), увеличившись на 45,7% в годовом исчислении, сообщили в Государственном почтовом бюро. Только в феврале этот сектор получил 70,45 млрд юаней дохода от бизнеса, что на 30,8% больше, чем в предыдущем году.

За первые два месяца количество посылок, обработанных китайскими курьерскими компаниями, достигло 13,11 млрд, что более чем вдвое превышает показатель годичной давности.

Выручка китайских курьерских компаний за первые два месяца подскочила на 59,9% в годовом исчислении до 138,33 млрд юаней.