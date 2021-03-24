Бразилиа, , 02:31 — REGNUM За последние сутки в Бразилии было выявлено 82 493 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а за весь период пандемии — 12 130 019 фактов инфицирования указанным вирусом. Об этом 23 марта сообщается на сайте бразильского минздрава.

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При этом 10 601 658 носителей уже выздоровели. Также за истекшие 24 часа умер 3251 пациент с COVID-19 и общее число подтвержденных летальных исходов при этом заболевании в Бразилии достигло 298 676.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта американские фармкомпании Pfizer и Johnson & Johnson подписали контракт на поставку в Бразилию 138 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

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