Париж, , 02:28 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) сохраняет неопределённость в отношении Турции, которая позволяла себе «то, что обычно не делают с союзниками», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

По его словам, Франция сразу отреагировала на односторонние действия Турции в Восточном Средиземноморье, отправив туда свои фрегаты и добившись осуждения этих действий на уровне Евросовета. Однако того же не сделали в НАТО.

«И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу, — сказал Макрон. — Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы».

Напомним, уже больше года Турция ведёт геологоразведочную деятельность в Восточном Средиземноморье — в пределах шельфовой зоны, которую считает своей. Эту деятельность оспаривают в Греции, заявляя о об исключительных правах на прибрежные территории.

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