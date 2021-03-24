Пекин, , 02:28 — REGNUM Кассовые сборы Китая в 2021 году превысили 17 млрд юаней ($2,61 млрд) по состоянию на 18 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Эта цифра оказалась немного ниже 17,3 млрд юаней, которые были заработаны с 1 января по 18 марта 2019 года, но составила более 80% от общего объема продаж билетов за весь 2020 год, показали данные платформы Maoyan.

Режиссерский дебют комика и актрисы Цзя Лин «Привет, мама» и комедия Wanda Pictures «Детектив из Чайнатауна-3» возглавили список по сборам 2021 года, составленный Китайской сетью киноданных, заняв 31% и 26% от общего числа соответственно.

Оба фильма вошли в число семи отечественных франшиз, которые попали в китайские кинотеатры во время праздника Весеннего фестиваля. Девять лучших картин 2021 года по сборам вошли отечественные картины. На десятом месте-американская анимационная комедия «Душа», которая принесла около 297 млн юаней, или 1,75% от годового объема.

Собрав более 5,2 млрд юаней внутри страны, сентиментальный фильм «Привет, мама» стал вторым по кассовым сборам китайским фильмом всех времен в китайском прокате, фильм скоро выйдет в мировой прокат.

Китайский блокбастер планируется выпустить в США, Канаде, Великобритании, Испании, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Республике Корея и Малайзии.