Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Вакцинацию всего населения США от коронавирусной инфекции смогут провести в ближайшие месяцы американские власти. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 23 марта в ходе выступления в штате Огайо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По его словам, в распоряжении государства к концу мая 2021 года должно оказаться 600 млн доз препаратов от COVID-19. Президент отметил, что этого количества достаточно для вакцинации всех жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Джо Байден заявил, что к концу мая американские власти должны обеспечить вакцинами все взрослое население США.

Читайте также: Байден: США начнут делиться вакцинами, когда привьются сами