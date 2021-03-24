Сантьяго, , 02:12 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4948 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 942 958. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили жертвами осложнений COVID-19 стали 22 384 человека.

По данным ведомства, заболеваемость коронавирусной инфекции в Чили выросла на 15% за прошедшую неделю. Рост за две недели составил 36%. При этом лишь в четырех регионах страны зафиксирован спад заболеваемости COVID-19.