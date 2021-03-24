Киев, , 02:07 — REGNUM Война в Донбассе может завершиться за неделю, если определённые политические решения примут в Москве, заявил 23 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому изданию Tyžden.

По словам украинского министра, в Киеве давно продумали «способы вывода войск» и «способы проведения выборов без участия Москвы», поэтому российской стороне остаётся выполнить якобы данное «много раз» обещание сохранить Донбасс как часть Украины.

«Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю», — заявил Кулеба.

Напомним, Россия не является стороной конфликта в Донбассе. Донецкая и Луганская Народные республики объявили о своей независимости от Киева в 2014 году, после государственного переворота на Украине. В Москве, в свою очередь, заявляли, что Донбассу в соответствии с минским комплексом мер должен быть предоставлен особый статус.

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