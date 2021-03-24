Дубай, ОАЭ, , 02:00 — REGNUM Крупный импортер марихуаны во Францию Муфид Бушиби был арестован в воскресенье, 21 марта, в Дубае. 24 марта будет принято решение о его экстрадиции во Францию. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно информации Le Parisien, Муфид Бушиби был крупнейшим импортером каннабиса во Францию. Ему приписывают импорт в Европу в размере 50−60 тонн в год, с выручкой до €70 млн евро в год.

Около 10 лет полицейские по управлению борьбы с наркотиками Франции (OFAST) пытались задержать Муфида Бушиби. В итоге он был задержан в Дубае местной полицией. Вечером 23 марта прокуратура Дубая подтвердила личность Бушиби французским властям. Контрабандист был официально опознан по фотографии и отпечаткам пальцев, содержащимся в Интерполе. 24 марта судебные органы Дубая примут решение о его экстрадиции, запрошенной Францией.