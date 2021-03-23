Пандемия нанесла сильнейший удар по «Роствертолу»
Ростов-на-Дону, 24 марта, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей вертолетной техники в России — ПАО «Роствертол» почувствовал на себе сильнейший удар пандемии. Об этом свидетельствуют данные из финансового отчета за 2020 год.
Так, чистая прибыль системообразующего предприятия Ростовской области по итогам прошлого года составила 292,044 млн рублей. Для сравнения: этот показатель за 2019 год был выше в 23,6 раза — 6 млрд 890,431 млн рублей.
Наряду с тем, что из-за пандемии упали объём продаж и валовая прибыль компании, пришлось сократить и управленческие расходы.
ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2020 года донской губернатор Василий Голубев побывал на предприятии и проинспектировал его на предмет выполнения государственного контракта в условиях пандемии.