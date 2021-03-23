Ростов-на-Дону, 24 марта, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей вертолетной техники в России — ПАО «Роствертол» почувствовал на себе сильнейший удар пандемии. Об этом свидетельствуют данные из финансового отчета за 2020 год.

/www.donland.ru ПАО «Роствертол»

Так, чистая прибыль системообразующего предприятия Ростовской области по итогам прошлого года составила 292,044 млн рублей. Для сравнения: этот показатель за 2019 год был выше в 23,6 раза — 6 млрд 890,431 млн рублей.

Наряду с тем, что из-за пандемии упали объём продаж и валовая прибыль компании, пришлось сократить и управленческие расходы.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2020 года донской губернатор Василий Голубев побывал на предприятии и проинспектировал его на предмет выполнения государственного контракта в условиях пандемии.