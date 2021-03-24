Ростов-на-Дону, , 01:45 — REGNUM Оздоровление реки Дон, ресурсами которой частично или полностью пользуются 15 субъектов РФ, оценивается минимум в 90 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Дмитрий Кириллов.

В федеральной казне на эти цели предусмотрено 26 млрд рублей. Остальные средства предполагается привлечь по программе допфинансирования. К реализации проекта по оздоровлению реки Дон планируется приступить в 2022 году. Процесс затянется на восемь лет.

«Там остро стоит вопрос количества водных ресурсов и рациональности их использования, снижения потерь и вообще обеспечения. Где взять эту дополнительную воду гарантированно? — Из воздуха её не возьмешь и каждый год надеяться на осадки не будешь. <…> Второй вопрос связан, в том числе, с деградацией водотоков водных артерий и влиянием Азовского моря, повышением солёности. Именно это потребовало от нас проведения соответствующих научных исследований», — цитирует Кириллова ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин определил срок разработки «дорожной карты» по оздоровлению реки Дон — до 30 мая 2021 года. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее донские власти оценили оздоровление реки Дон более чем в 100 млрд рублей.

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