Боулдер, США, , 01:39 — REGNUM Обвинения в убийстве десяти человек предъявлены подозреваемому в стрельбе в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо. Об этом сообщила начальник управления городской полиции Марис Герольд 23 марта на пресс-конференции.

По ее словам, личность задержанного установлена. Его имя Ахмад Алисс. Подозреваемому 21 год и он живет в городе Арвада. Из-за ранения Алисс был госпитализирован в одну из больниц Боулдера. Врачи оценивают состояние здоровья задержанного как стабильное.

Герольд отметила, что вскоре он будет доставлен в тюрьму. Начальник полицейского управления добавила, что все жертвы инцидента опознаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта телеканал ABC показал кадры, на которых видно как полицейские выводят из супермаркета в Боулдере, где произошла стрельба, мужчину с окровавленной ногой и одетыми на руки наручниками.

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