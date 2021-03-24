Париж, , 01:37 — REGNUM Уже в течение месяца 26 алжирских граждан живут во втором терминале парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Об этом 23 марта сообщает Le Figaro.

Среди застрявших беременные женщины, старики и дети. Каждый из пассажиров следовал из Британии в Алжир с транзитом в Париже, так как каждый имеет британское резидентство. Но из-за ограничительных мер алжирских властей, связанных с COVID-19, въезд в Алжир стал невозможен.

Посольство Алжира во Франции 18 марта сделало заявление, что пассажиры были «индивидуально уведомлены» о риске не попасть в Алжир перед вылетом из Лондона. Но эту версию отрицают пассажиры. «Это ложь. Люди, которые здесь, были предупреждены в тот же день, когда уже прибыли в аэропорт Парижа», — сказал 49-летний алжиро-британский хирург, застрявший в аэропорту со своей женой и трёхлетней дочерью.

Со своей стороны, авиакомпания Air Algérie взяла на себя расходы на питание пассажиров в течение первых пятнадцати дней и предложила вернуться в Лондон за счет авиакомпании, надеясь, что пассажиры «поступят разумно». Но, как заявили в посольстве, «пострадавшие предпочли остаться в международной зоне».

Хотя границы Алжира были закрыты с марта 2020 года, 1 марта 2021 года Алжир принял решение ужесточить эти меры. Все репатриационные рейсы в Алжир были приостановлены до конца месяца.