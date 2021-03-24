Амстердам, , 01:36 — REGNUM Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, продлили в Нидерландах до 20 апреля, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

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«Число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии растет. Третья волна уже проявляет себя. Поэтому действующий пакет ограничений оставляем в силе», — заявил он.

Он высказал сожаление, что заболеваемость COVID-19 продолжает расти, и ограничения снять пока не представляется возможным. Отмечается, что в Нидерландах также запретили выезд из страны без необходимости до 15 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нидерландах сократили длительность комендантского часа. С 31 марта комендантский час будет начинаться в 22:00 по местному времени, а не в 21:00, как раньше.