Ростов-на-Дону, , 01:32 — REGNUM Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону властей, добивающихся отмены строительства высотных домов на улице Береговой. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Городская администрация ранее проиграла дело. Так, согласно решению Арбитражного суда Ростовской области, мэрия должна была выдать ООО «ДЛВ Инвест» разрешение на строительство 22-этажного жилого комплекса на улице Береговой, рядом с Казанской лестницей. Однако это противоречит принятым в 2020 году изменениям, которые касаются точечной застройки областного центра.

Теперь застройщикам, прежде чем строить, необходимо изучить территорию на наличие инфраструктуры. А территория близ правого берега реки Дон включена в зону охраны речного фасада. Здесь разрешено возведение объектов общественно-культурного кластера.

Известно, что застройщик намерен идти до конца, чтобы отстоять свои интересы.

ИА REGNUM сообщало, что в начале 2020 года донской губернатор Василий Голубев высказался против застройки улицы Береговой.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские власти продолжат борьбу против жилых высоток на улице Береговой