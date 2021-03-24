Сараево, , 01:38 — REGNUM Посол США в Боснии и Герцеговине Эрик Нельсон написал в социальной сети 23 марта о продолжении процесса интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Он также напомнил о поддержке партнеров по НАТО в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Нельсон отметил важность руководящей роли президиума Боснии и Герцеговины в борьбе против коронавируса и его усилий по восстановлению, реферомам, необходимым на пути в ЕС, и поддержки НАТО в процессе реформ.

«Около года назад командование вооруженных сил США в Европе начало оказывать свою первую официальную поддержку Боснии и Герцеговине в борьбе с распространением коронавируса. Наша поддержка, оказываемая союзникам и партнерам во время пандемии, была непоколебимой и решительной», — подчеркнул Нельсон.