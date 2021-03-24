Кабул, , 01:18 — REGNUM Афганское правительство готово участвовать в конференции по мирному урегулированию, которое будет проходить в Турции, заявил советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб в ходе интернет-семинара.

«Правительство придерживается мнения о том, что оно останется открытым для любых инициатив, которые могут приблизить нас к цели мира в демократическом, едином Афганистане», — заявил он.

Также Мохиб добавил, что новые власти США должны сменить военное присутствие в Афганистане на финансовую поддержку местных силовиков для обеспечения безопасности в стране. По его мнению, афганские силовики способны решить вопросы безопасности в стране самостоятельно.