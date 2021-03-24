Ростов-на-Дону, , 01:14 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону, которые вынуждены пересекать мост-дублёр на улице Малиновского пешком, возмущены состоянием пешеходной зоны. Пользователи социальных сетей поделились фотоснимками, как выглядит территория после дождей.

Слякоть и лужи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Весенняя распутица по дороге к автобусной остановке у моста на [улице] Малиновского», — подписал автор серии фотографий.

«Так утром мы пробираемся на работу через мост [на улице] Малиновского. Рабочих нет. Каждое утро вижу, как дедушка с палочкой еле идёт по этой жиже», — посетовал один из подписчиков паблика «Ростов Главный».

ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года после многочисленных жалоб ростовчан в Ростове-на-Дону благоустроили пешеходную зону, организованнуюпо мосту-дублёру на улице Малиновского. Дорожка была заасфальтрована, пешеходную зону в местах проезда строительной техники проложили плитами.

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