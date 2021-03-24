Сараево, , 01:32 — REGNUM Контракт на закупку более 500 000 доз российской вакцины против коронавируса Спутник V для энтитета Федерации Боснии и Герцеговины еще не подписан с российским поставщиком. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna 23 марта.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

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Компании Medimpex, которая 19 марта заключила контракт на закупку вакцин, был определён крайний срок до 2:00 (24 марта по московскому времени), чтобы представить доработанный контракт и всю необходимую документацию, подписанную с российским партнером.

Напомним, правительство Федерации Боснии и Герцеговины через ответственные учреждения, Института общественного здравоохранения данного субъекта, заключило контракт с Medimpex на закупку вакцины, на основании которого компания пообещала поставить более 500 000 доз вакцины для нужд имунизации населения в Федерацию Боснии и Герцеговины в 2021 году.