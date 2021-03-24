Париж, , 01:09 — REGNUM 35 крупных центров, которые смогут массово вакцинировать французов против COVID-19, «заработают в ближайшие дни», заявила 23 марта государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер во время интервью на BFMTV.

Аньес Паннье-Рунашер «Они [центры вакцинации] начнут свою работу в ближайшие дни, мы договариваемся с местными властями, чтобы подготовить все необходимое, также у нас ускоряется доставка вакцин. На данный момент мы завершили этап вакцинации в Ehpad (домах престарелых) и поэтому мы можем перейти ко второй, более массовой фазе вакцинации».

На данный момент во Франции насчитывается более 6,37 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины, из которых почти 2,5 млн были вакцинированы двумя дозами. Правительство рассчитывает, что к середине апреля около 10 миллионов человек получат первую дозу вакцины.