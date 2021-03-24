Париж, 24 марта 2021, 01:09 — REGNUM 35 крупных центров, которые смогут массово вакцинировать французов против COVID-19, «заработают в ближайшие дни», заявила 23 марта государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Аньес Паннье-Рунашер во время интервью на BFMTV.

«Они [центры вакцинации] начнут свою работу в ближайшие дни, мы договариваемся с местными властями, чтобы подготовить все необходимое, также у нас ускоряется доставка вакцин. На данный момент мы завершили этап вакцинации в Ehpad (домах престарелых) и поэтому мы можем перейти ко второй, более массовой фазе вакцинации».
Аньес Паннье-Рунашер

На данный момент во Франции насчитывается более 6,37 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины, из которых почти 2,5 млн были вакцинированы двумя дозами. Правительство рассчитывает, что к середине апреля около 10 миллионов человек получат первую дозу вакцины.