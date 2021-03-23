Ростов-на-Дону, 24 марта, 2021, 01:08 — ИА Регнум. В связи с прогнозом синоптиков, согласно которому на Ростовскую область и ряд других российских регионов надвигается снег с дождём, организовано дежурство спецтехники. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Msk-vlg.ru

В течение дня 24 марта на подведомственных трассах в Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях ожидаются не только осадки. Скорость ветра, прогнозируют синоптики, будет достигать 15 метров в секунду. Из-за тумана видимость на дорогах может ухудшиться до 500−600 метров.

К расчистке дорог от снега подготовлено 312 единиц техники. Организовано круглосуточное дежурство.