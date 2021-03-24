Урумчи, Китай, , 01:06 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 24 марта. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Землетрясение произошло в 05:14 по местному времени (0:14 мск). Его эпицентр располагался в 100 км от округа Аксу, а очаг — залегал на глубине 10 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы у берегов Новой Зеландии.

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