Загреб, , 01:08 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на пресс-конференции 23 марта заявил, что он работает над тем, чтобы переоформить доставку определённой партии вакцины с четвертого квартала на второй квартал, чтобы повысить динамику вакцинации от коронавируса к лету. Он добавил, что отдаёт выбор в пользу американской вакцины Pfizer.

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«Мы ведём переговоры с Pfizer. Они сообщили, что могут ускорить доставку. Это так называемая ускоренная доставка Pfizer в размере 10 миллионов доз, которые, на наш взгляд, должны быть разделены между теми странами, которые из-за задержек доставки AstraZeneca и заказанных у них доз вакцин, могут компенсировать нехватку прививок», — отметил Пленкович в Чаковце.

По его словам, проблема, которая возникла не только в Хорватии, но и в других странах, с медленным производством и задержкой доставки AstraZeneca, которая первой предложила сделать заказ этим летом. Он добавил, что тот факт, что в течение этих шести месяцев по сравнению с прогнозируемой поставкой этих вакцин в Европу, будет доставлена лишь одна треть заказанный партии, приведет к сокращению поставок прививок в Хорватию, которая на данный момент ждёт наибольшее число партий вакцин компании AstraZeneca.