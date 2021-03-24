Одесса, Украина, , 00:57 — REGNUM Военнослужащая вооруженных сил Украины, сделавшая прививку от коронавирусной инфекции, скончалась в Одесской области спустя два дня после получения вакцины. Об этом 23 марта сообщается на странице в Facebook командования медицинских сил страны.

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Женщина страдала гипертонической болезнью. Она упала в обморок за пределами воинской части, где служила. Реанимационные мероприятия, которые проводили вызванные на место медики, не помогли спасти пациентку.

В настоящий момент на Украине для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции населения применяется препарат, разработанный британско-шведской фармкоманией AstraZeneca. Партия вакцины количеством 500 тысяч доз прибыла в Киев из Индии 23 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в ходе испытаний американской вакцины от COVID-19 на украинских военных умерли четверо военнослужащих.

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