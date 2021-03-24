Загреб, , 00:56 — REGNUM В Хорватии к июню 2021 года ожидают принятия законопроекта и завершения технической подготовки к цифровому зеленому сертификату, который станет доказательством того, что человек был вакцинирован против коронавируса, что он переболел его или имел отрицательный результат теста, заявила на пресс-конференции 23 марта хорватский государственный секретарь по делам Европы Андрея Метелько-Згомбич. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Она подчеркнула важность обеспечения стабильной, предсказуемой и быстрой доставки вакцин для достижения общей цели Европейского союза по вакцинации 70% населения к лету.

Она отметила, что страны-члены должны находиться в равном положении при распределении вакцин, поэтому необходимо сбалансировать подход к распределению, поскольку некоторые государства из-за задержки доставки в настоящее время имеют более низкий уровень вакцинации.