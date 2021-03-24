Сараево, , 00:55 — REGNUM Посольство России в Боснии и Герцеговине отклонило утверждения о том, что Москва угрожает Сараево за возможное членство в НАТО, указав в специальном письме членам президиума, что они просто хотят, чтобы при принятии решения о членстве учитывались мнения всех политических акторов в стране. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

В посольстве России в течение дня сообщали, что членам президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичу и Шефику Джаферовичу отправили специальное письмо от посла Игоря Калабухова, чтобы прояснить сомнения относительно того, что на самом деле является позицией Москвы, когда речь идёт о присоединении Боснии и Герцеговины к НАТО.

На прошлой неделе Комшич и Джаферович резко дали понять, что Россия не будет определять, станет ли Босния и Герцеговина членом НАТО, и расценили специальное заявление посольства России как «неприемлемую угрозу».