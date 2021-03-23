Москва, 24 марта, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и Роскомнадзор объединят усилия для противодействия незаконной агитации в интернете, сообщила 23 марта председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью «Российской газете».

Cikrf.ru Элла Памфилова

По её словам, началом работы станет определение полномочий сторон в рамках двухстороннего соглашения.

«ЦИК России совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия», — сказала Памфилова.

Она добавила, что соглашение появится после объявления о начале избирательной кампании, в конце июня 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин сформировал свою пятерку членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), завершив процесс формирования нового состава Центризбиркома.