Тегеран, , 00:33 — REGNUM Три автомобиля столкнулись на дороге в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает IRNA.

Сообщается, что инцидент произошел у города Захедан. В результате столкновения погибли 16 человек, также пострадали восемь детей. При этом глава иранского центра по контролю за дорожным движением заявил, что один из автомобилей нелегально провозил 11 граждан Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в индийском городе Гвалиор пассажирский автобус столкнулся с авторикшей. В результате ДТП погибли 13 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести.