* талибами — запрещённая в России организация

Подгорица, , 01:43 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович на пресс-конференции 23 марта заявил о приверженности республики вносить свой вклад в содействие деятельности НАТО путем участия в миссиях и операциях, а также через финансирование фондов доверия ради усиления оборонного потенциала партнёров. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Радулович принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая проходит 23 и 24 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

В первый день встречи министры рассмотрели вопросы, имеющие важное значение для безопасности евроатлантического пространства, с акцентом на вызовы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Участники конференции согласились с тем, что особым вызовом в регионе является терроризм. Союзники подтвердили важность продолжения совместных действий в борьбе с этой угрозой. На встрече также была рассмотрена текущая ситуация на афганской границе. По этому случаю была подтверждена полная поддержка альянсом мирного урегулирования конфликта и продолжения мирных переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, по мнению участников встречи, является наилучшим путем к долгосрочной и устойчивой стабильности в стране.

По словам Радуловича, Черногория является решительным сторонником переговоров о примирении с талибами (членами организации, деятельность которой запрещена в РФ) и важности консультаций с союзниками. Он отметил, что Черногория будет и впредь вносить свой вклад в развитие и укрепление национального оборонного потенциала Афганистана.