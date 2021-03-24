Подгорица, , 01:26 — REGNUM Черногория — суверенное государство, и ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела, заявил на пресс-конференции 23 марта заместитель посла США в НАТО Дуглас Джонс. Он добавил, что Соединенные Штаты рассчитывали на то, что Черногория сохранит приверженность своим обязательствам в качестве члена альянса по укреплению взаимодействия. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

На вопрос журналиста, считаются ли внешнее влияние Сербии и России в последнее время сильно возросло, Джонс ответил, что важно, чтобы Черногория, как суверенная страна, самостоятельно принимала решения.

«Я долгое время следил за событиями в Черногории и видел невероятный прогресс, которого Подгорица добилась в укреплении своей демократии и экономики. Важно, что ни одна другая страна не имеет никакого влияния на то, что является суверенным правом республики Черногория — решать свою судьбу. И здесь, в НАТО, я скажу то, что сказал во время переговоров со всеми союзниками — я горжусь тем, что Черногория находится на равных в ряду 29 крупнейших демократий Запада. Поскольку НАТО — это больше, чем военный союз, на самом деле это политический союз, а Черногория-ценный союзник. Черногория-эффективный союзник и она может чувствовать себя НАТО как у дома», — подчеркнул Джонс.