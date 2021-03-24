Белград, , 00:28 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич провела беседу с генеральным директором российской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (далее — НИС) Кириллом Турденьевым, обсудив с ним результаты этой компании за последний год и запланированные инвестиции и проекты на предстоящий период. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Анна Брнабич выразила удовлетворение достигнутыми результатами и деятельностью руководства НИС, несмотря на кризис, вызванный пандемией. По её словам, им удалось обеспечить непрерывность производства, продолжить реализацию стратегических проектов и сохранить заработную плату и рабочие места для сотрудников компании.

Турденьев особо подчеркнул важность завершения одного из ключевых проектов второго этапа модернизации НПЗ Панчево, в который было вложено 300 миллионов евро. Он подчеркнул, что НИС продолжит инвестировать во все ключевые проекты, запланированные на 2021 год, а также будет работать над улучшением розничной сети в Сербии и регионе.

Нефтяная индустрия Сербии (НИС) — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе, головной офис которой расположен в Сербии. Мажоритарным акционером НИС является российская нефтегазовая компания «Газпром нефть», владеющая 56,15% акций.