Белград, , 00:27 — REGNUM Сербия пожертвовала Республике Сербской медицинское оборудование, которое 23 марта президент Сербии Александр Вучич вручил председателю президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику. Вучич во время передачи пожертвования заявил, что в Сербии достаточно медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом и что она готова всегда помочь дружественным странам, в то время как Додик отметил, что это выражение братской заботы и помощи. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Вучич сообщил, что передал 30 клинических и пять транспортных респираторов для населения Республики Сербской.

Вучич отметил, что на складе в Крнешевцах имеется 545 клинических респираторов и еще 49 транспортных респираторов, 121 неинвазивный аппарат ИВЛ, 15 аппаратов для анестезии, инфузоматоров, оксиметров, стерилизаторов, цифровых приборов, всех видов масок, дезинфицирующих средств.

«У нас есть 7000 поддонов. Мы вели себя как государство, где есть все, и которое имеет запасы на будущее, и которое всегда может помочь братьям, друзьям и всем остальным. Важно, чтобы мы пытались совместно противостоять этому бедствию», — подчеркнул Вучич.