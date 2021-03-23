Москва, 23 марта, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение не вводить новый локдаун в связи со второй волной COVID-19, поскольку это стало бы ударом для населения и экономики страны. Об этом заявила 23 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"Мы прекрасно оценивали ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики», — сказала она в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

Вице-премьер отметил, что все усилия правительство решило направить на обеспечение ограничительных мер в регионах и наращивание масштабов производства вакцин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу среди населения России может сформироваться до конца лета, или в ещё более короткие сроки — при ускорении темпов производства и применения вакцин в стране.