Анкара, , 00:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции 23 марта состоялась встреча с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым, на которой были высказаны опасения по поводу событий в Сирии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

В ходе встречи в основном обсуждались атаки в Сирии. Турция выразила свою озабоченность по этому поводу. Также обсуждался удар по сирийской больнице.

По заявлению турецких СМИ, «в результате авиаударов российских истребителей по провинции Идлиб на северо-западе Сирии 21 марта один гражданский погиб, двое мирных жителей получили ранения».

Истребители, принадлежащие оппозиции, как сообщается, также совершили атаки на район воздушного пограничного перехода Бабуль и вблизи сухопутной дороги М4 вблизи города Сармада в Идлибе и района Рейханлы Хатай.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции вызвал посла России из-за уничтожения инфраструктуры боевиков