Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Северная Корея в конце минувшей недели провела тестовые запуски ракет малой дальности. Об этом сообщает 23 марта The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

«КНДР запустила несколько ракет малой дальности после того, как выступила с осуждением Вашингтона за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей», — говорится в материале.

Издание отмечает, что проведённые Пхяньяном испытания представляют собой «первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену», советники которого пока не обозначили подхода к северокорейской ядерной угрозе.

Других подробностей об испытаниях американское издание не приводит.

Напомним, 16 марта глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк на слушаниях в Сенате заявил об обеспокоенности Пентагона успехами КНДР в реализации программ по разработке баллистических ракет и ядерного оружия.

По его словам, Пхеньян своими последними действиями дал понять, что более не связан мораторием на ядерные и ракетные испытания, который был объявлен в 2018 году, и вближайшем будущем может начать испытательные запуски усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет.