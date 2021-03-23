Париж, , 23:45 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что российские военные участвуют в боевых действиях в Ливии. Об этом он сказал 23 марта в Париже на встрече с представителями новой исполнительной власти Ливии.

По итогам переговоров с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи и его замом Мусой аль-Кони Макрон Макрон заявил:

«Турецкие боевые силы, российские боевые силы, иностранные бойцы, импортированные ими или другими на землю Ливии, должны её покинуть как можно скорее».

ИА REGNUM не раз сообщало о том, что в Ливии нет российского военного контингента — в отличие от турецкого.

Читайте также: Министр обороны ПНС Ливии сделал антироссийское заявление

При этом Турция на протяжении всей гражданской войны в Ливии занимает сторону Триполи (Правительства национального согласия) и весьма активно преследует в Ливии свои экономические и политические интересы.

Читайте ранее в этом сюжете: ФАН назвал фейками материалы из нового доклада ООН по Ливии