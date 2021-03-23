Париж, 23 марта 2021, 23:45 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что российские военные участвуют в боевых действиях в Ливии. Об этом он сказал 23 марта в Париже на встрече с представителями новой исполнительной власти Ливии.
По итогам переговоров с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи и его замом Мусой аль-Кони Макрон Макрон заявил:
ИА REGNUM не раз сообщало о том, что в Ливии нет российского военного контингента — в отличие от турецкого.
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При этом Турция на протяжении всей гражданской войны в Ливии занимает сторону Триполи (Правительства национального согласия) и весьма активно преследует в Ливии свои экономические и политические интересы.
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